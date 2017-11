Café Paulista em Santos fecha as portas

O São Paulo Antiga vem sendo procurado desde a última sexta-feira por leitores de Santos e turistas a respeito do suposto fechamento de um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais de Santos e de todo o Estado, o Café Paulista.

A notícia que temos a disposição é realmente entristecedora: o Café Paulista realmente está fechado, desde a semana passada.

As informações sobre o fechamento são muitas e desencontradas. Vão desde reforma, venda para novos proprietários e até fechamento definitivo. Entretanto desde sexta-feira, 10 de novembro, estamos tentando sem sucesso contato com os proprietários no telefone disponível no site e nas redes sociais.

Fundado em 1911, o Café Paulista é parte integrante da história de Santos, uma cidade com ligação íntima com a principal riqueza paulista dos séculos 19 e 20: o Café. Era nesta importante cidade litorânea que o café brasileiro era precificado e exportado para todos os cantos do mundo, através de negócios na Bolsa do Café.

Em uma época em que o centro da cidade era fundamental para a realização de negócios, o Café Paulista era um ponto de encontro não só necessário, como muito disputado.

Com o passar de longos anos o centro santista foi passando por grandes transformações. A Bolsa do Café deixou de operar e virou um museu, a cidade cresceu e se espalhou, mas mesmo assim o Café Paulista sobrevivia com um oásis em uma região de grande potencial turístico, mas sempre um pouco negligenciada pelas autoridades.

Local indispensável para qualquer turista que visita Santos, o Café Paulista revelava-se um dos grandes atrativos da cidade.

A começar pela sua fachada histórica e preservada e também pelo seu interior absolutamente preservado e impecável, decorado com magníficos azulejos pintados à mão, com temáticas principalmente ligadas ao café.

Nestes painéis (veja galeria no final deste artigo) é possível admirar a colheita em uma fazenda de café, um pasto, a bandeira paulista e os brasões das cidades de São Paulo e Santos. Em um dos murais de azulejo é possível observar um número de telefone bastante antigo do estabelecimento.

Que o fechamento do Café Paulista seja apenas algo temporário e que este símbolo de Santos não fique apenas na história.

Até o momento não recebemos nenhuma resposta do estabelecimento. Tendo novidades este conteúdo será atualizado com novas informações.

Veja mais fotos do Café Paulista (clique para ampliar):