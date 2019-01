Durante longos anos este belíssimo casarão paulistano, localizado na rua Cincinato Braga, região do Bixiga, esteve fechado e em lamentável situação de abandono, com aquele ar de que hora ou outra viria ser demolido:

Construído na primeira metade do século 20 por uma família de importadores de vinho, o imóvel carrega o alto luxo, elegância e sofisticação típico dos grandes casarões residenciais da elite paulistana que existia na região da Avenida Paulista e arredores.

O sofrido estado de abandono trouxe bastante apreensão aos vizinhos, receosos de que poderia dar lugar a um edifício. Tombada como patrimônio histórico de São Paulo a casa não poderia sofrer alterações ou vir abaixo, mas sabemos que em nossa cidade isso não assusta ninguém.

Com um tempo o imóvel mesmo permanecendo abandonado recebeu um novo telhado. A obra inclusive contava com a autorização do COMPRESP. Era o indício de que tempos melhores poderiam estar por vir.

Apesar da placa de autorização de obra e a consequente troca do telhado ocorrida em 2010, por longos anos nada mais foi feito ali, ficando o mesmo fechado e servido apenas como estacionamento de veículos até 2017, quando começou a surgir um processo de restauração completo.

Alguns meses depois o casarão ressurgia. Agora completamente restaurado para abrigar a Câmara Portuguesa de Comércio, que passava a ser sediada ali.

O leitor do São Paulo Antiga Ervin Moretti esteve recentemente em um evento realizado por lá e tirou fotos do interior da casa, mostrando o quanto foi bem feita esta restauração, clique para ampliar a foto e admirar:

É muito importante a cidade receber de volta preservado mais este imóvel. O restauro contemplou a preservação total do imóvel, recuperando seus azulejos portugueses, as escadarias, o banheiros de mármore rosa e o banheiro de piso de pastilhas e banheira azul, lareira, além dos pisos de tacos trabalhados e os vitrais.

Abaixo separamos algumas fotos de nosso acervo de como o imóvel estava antes desta profunda recuperação.

Galeria de fotos pré-restauro, clique na imagem para ampliar:

Crédito: Jean Wander em colaboração ao São Paulo Antiga