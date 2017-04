As grandes dimensões de São Paulo pode até conferir a ela o apelido de “Cidade Estado“. As distâncias entre os extremos do município são tão grandes que isso proporciona encontrarmos de tudo dentro dos limites da cidade. Isso vai desde áreas totalmente urbanizadas até a áreas com florestas e bastante remotas. E em uma cidade deste tamanho encontrar uma capela magnífica esquecida no meio de uma floresta, à beira de uma das principais rodovias do país não deixa de ser incrível.

Localizada na Estrada da Barrocada, bem próxima da movimentada Rodovia Fernão Dias no bairro do Tremembé, a Capela de Santa Rita é uma daquelas descobertas que me faz amar ainda mais São Paulo. Não é em qualquer cidade grande brasileira que dá pra encontrar ruínas de um templo religioso como se encontra nas antigas e distantes paragens da Europa.

A Capela Santa Rita é uma jóia da arquitetura religiosa perdida no meio do nada. Fica cercada de árvores frondosas e é bastante difícil de ser encontrada. Apenas em algumas curvas da sinuosa rodovia é possível avista-la à distância, e foi assim que voltando uma vez de uma viagem ao interior de São Paulo, que me deparei com a capela pela primeira vez.

Curioso com a igreja em lugar tão ermo, consultei alguns amigos da vizinha cidade de Mairiporã que me disseram apenas que a igreja estava abandonada há muito tempo. Decidido a descobrir sua história fui até o local e estudei um pouco mais sobre a incrível igrejinha esquecida no meio do nada.

Como estava dentro de uma propriedade privada fui averiguar quem era o dono do grande sítio onde a capela se encontra e descobri pertencer a empresa Rohr S/A Estruturas Tubulares. Entrei em contato com a empresa, que rapidamente e de maneira muito gentil, permitiu que o São Paulo Antiga entrasse na propriedade e fotografasse a Capela Santa Rita.

Um pouco da história da capela:

Construída entre o final da década de 40 e início da década de 50, a capela ficava dentro da propriedade conhecida como “Sítio dos Pinto” que atualmente é propriedade da Rohr. Por muitos anos era um caminho comum de romaria, por pessoas que passavam pela Estrada da Barrocada, que perdeu importância viária com a Rodovia Fernão Dias funcionando poucos metros dali.

A capela permaneceu aberta e funcional até o final dos anos 70 quando foi desativada após a venda do sítio para a Rohr. Como o sítio já estava em dificuldades, a Capela Santa Rita já estava em situação precária e o local, por ser deserto, chegou a ser usado até para execuções por parte de criminosos. Sem segurança à época, restou a empresa isolar a capela cercando a propriedade.

Apesar de fechada, o templo não está esquecido pela empresa, que mantém funcionários no local que tomam conta da capela e também cuidam para o que resta não se deteriore ainda mais. Segundo o Sr. Fábio, representante da empresa e que nos acompanhou em nossa visita, há planos para a recuperação da capela em um futuro próximo. Vamos torcer para que realmente aconteça.

Segundo apuramos é possível que a capela tenha sido projetada pelo mesmo arquiteto da igreja de São João Maria Vianney, localizada na Lapa. Os traços arquitetônicos são realmente similares, porém não temos certeza ainda de que a informação é correta.

São Paulo é realmente uma cidade espetacular! Permite-nos viajar dentro dela e a cada viagem encontrar uma coisa nova, diferente, fazendo cada um de nós eternos turistas na cidade que tanto amamos.

Agradeço a Rohr S/A Estruturas Tubulares que foi muito prestativa com nossa equipe e também pelo empenho da empresa em preservar o local para a posteridade. Uma empresa amiga da história de São Paulo.

