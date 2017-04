Casarão – Rua Capitão Cavalcanti, 300

A preservação em São Paulo é algo bem incipiente, principalmente quando os proprietários são os encarregados da tarefa. Há um série de razões que impõem dificuldades aos donos de imóveis históricos ou simplesmente antigos, que vão desde a falta de condições financeiras dos donos destes referidos imóveis até a total falta de apoio e incentivo por parte das autoridades.

Mesmo assim, há casos de construções que não são tombadas mas que são absolutamente preservadas e enchem os paulistanos de orgulho e de esperança, como este imóvel a seguir:

Localizado no número 300 da rua Capitão Cavalcanti, em Vila Mariana, este belíssimo palacete é para mim um dos mais belos exemplares antigos não só deste bairro, mas de toda a cidade.

Construído na primeira metade do século 20, o imóvel possui uma arquitetura bem diferente dos tradicionais casarões paulistanos, com uma entrada monumental ladeada por duas grandes colunas. Passando por elas tem se acesso a porta principal da residência e pode se observar uma charmosa sacada.

Os detalhes que constituem a fachada são de um bom gosto ímpar. Tudo é muito harmonioso e até mesmo itens de segurança da residência, como as grades, são feitas de modo a ornar com o imóvel.

O muro baixo, feito em pedra, é completado com um belo e discreto gradil, cujo padrão se repete nas grades da sala e na porta de entrada. No chão do jardim e do quintal, o tradicional piso de caquinhos que tanto nos acostumamos a ver nos lares paulistanos, não importando se são residências humildes ou nobres.

Casas como esta são de uma preciosidade rara e estar bem preservada é um motivo de orgulho não só para seus proprietários como para todos os paulistanos. Honestamente não consigo imaginar a Vila Mariana um dia sem este palacete. Na época em que o imóvel foi construído pertenceu a família Travaglia.

Abaixo, mais duas imagens:

Seu bairro tem algum imóvel bacana que ainda não está aqui no São Paulo Antiga ? Deixe o local nos comentários e iremos visitar.