Casa – Alameda Nothmann, 563

A década de 80 foi muito ingrata para muitos imóveis antigos paulistanos. Foi neste período que vários casarões da Avenida Paulista vieram abaixo para que seus proprietários se livrassem do tombamento como patrimônio histórico.

Essa onda de demolições não ficou restrita apenas a mais paulista das avenidas, mas também espalhou-se por outras áreas centrais. Algumas sem êxito e outras que foram até o fim, como o caso dos imóveis desaparecidos em Campos Elíseos e o casarão da Rua Vitória que só restou o portão.

Localizado no número 563 da Alameda Nothmann, bem na esquina com a Rua Guaianazes, esta antiga residência oriunda do período cafezista de São Paulo é um belo sobrevivente dos anos 80.

Depois de anos em péssimas condições, o imóvel foi adquirido por uma empresa com sede na região que restaurou completamente a fachada e recuperou seu interior. O local funciona como ambiente de eventos e reuniões.

Abaixo temos uma imagem de um recorte de jornal, de 1985, onde o imóvel e seu vizinho aparece em condições razoáveis, mas não tão bem preservado como atualmente:

O ponto negativo entre a foto de 1985 e a atual se dá pela remoção da árvore que ficava junto a calçada. De acordo com o que apuramos ela foi removida no início dos anos 1990. Uma pena.