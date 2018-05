Sempre que falo de casas antigas renovadas abordo o fato de na grande maiorias das vezes os resultados da ˝modernização˝ ser um desastre. São vários os motivos e o principal deles é esbarrar na falta de conhecimento técnico dos proprietários e, porque não, a total ausência de educação patrimonial no ensino básico.

Mas vez por outro encontro casos que me deixam bastante feliz. Vejam essa casa:

Localizada no número 46 da rua Limonita, no bairro do Belém, essa pequena residência é graciosa demais. A renovação completa da fachada desta casa, que tem mais de cinquenta anos, soube aliar o que há de interessante nos materiais de acabamento exterior mais modernos, sem deixar a beleza de lado.

A fachada foi totalmente recoberta com tijolos de ardósia, que mantiveram o ar retrô da construção. Por sua vez janelas e portas antigas foram mantidas, e mesmo com as grades de segurança, indispensáveis para os tempos difíceis que vivemos, o bom gosto foi levado em consideração.

E por fim tiveram a excelente ideia de preservar nos degraus de entrada do imóvel os tradicionais caquinhos vermelhos e ainda mantiveram os respiros do porão. Eu simplesmente me encantei com essa casa, que beleza!

Veja mais fotos (clique na miniatura ampliar):