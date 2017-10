Casa de 1899 – Rua Eduardo Chaves

Era pra ser uma caminhada como tantas outras que faço pelo bairro do Bom Retiro. Até que parei para comprar uma garrafa d´água e resolvo observar com mais atenção, a fachada bastante deteriorada de um imóvel diante de um ponto de ônibus, na Rua Eduardo Chaves, e me encontro esta inscrição:

Estava ali, sobre o toldo de uma pequena vendinha que um dia foi uma residência, a data que denunciava tratar-se do mais antigo imóvel da rua e uma das mais antigas de toda a região: uma casa construída ainda no século 19, no longínquo ano de 1899!

Infelizmente naquele momento não foi possível fotografar a fachada por completo, havia um ônibus estacionado bem em frente. O jeito foi voltar no dia seguinte bem cedo – um domingo – e fazer o registro:

Bastante deteriorada, a velha casinha teve tantas modificações e reformas que pela descaracterização sofrida é quase impossível imaginar como ela seria originalmente.

É bem verdade, também, que pelo seu estado uma recuperação da fachada também seja inviável. Entretanto, as incontáveis alterações da fachada preservaram a data do imóvel no frontão, mesmo tendo passado quase 120 anos de sua construção.

Se foi intencional ou não preservar o ano de 1899 ali, uma coisa é certa: Foi um achado e tanto!