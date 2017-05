Casa de 1914 – Rua Coronel Bento Pires, 171

Encontrar uma casa antiga como esta de 1914, localizada na rua Coronel Bento Pires, 171, na Mooca, é certamente viajar no tempo. E viajar para uma época em que a cidade de São Paulo era outra, com casas diretamente ligadas as ruas, que eram à época chamadas de “leito carroçável”. Casas simple mas robustas, sem muros, estreitas e compridas, com portas e janelas bem altas e seus habituais porões.

Apesar desta rua hoje estar bastante transformada, tomada especialmente por galpões e pequenos estabelecimentos comerciais, a velha casa térrea resiste. E resiste ao lado de outro exemplar do passado, na esquina com a rua Wandenkolk, que foi erguida no já distante ano de 1896.

Em quanto a vizinha já passou do seu centenário, esta já está se aproximando. Já imaginaram quantas famílias viveram nesta casa ? Quantas vidas ? Quantas memórias por dentro destas paredes ? De imigrantes italianos, a imigrantes bolivianos, passando pelos retirantes nordestinos, todos estes povos já fizeram parte, em alguma oportunidade, da história destes imóveis e da memória da cidade de São Paulo.

