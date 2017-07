Casa Demolida – Rua Voluntários da Pátria, 1750

Mais uma residência antiga desaparece na Rua Voluntários da Pátria este ano. Há poucos meses atrás relatamos o triste fim de um sobrado de 1909 na mesma rua e também de um belíssimo casarão centenário. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo ?

A historiadora Glaucia Garcia comunicou que esta simpática casa térrea abaixo, seria demolida.

Infelizmente voltamos no local dois depois e só conseguimos encontrar um tapume tampando um terreno já totalmente limpo e vazio. Este trecho da Rua Voluntários da Pátria é praticamente todo voltado ao comércio e quase não há mais casas com fins residenciais. Mesmo as poucas que resistem, são sobrados com comércio no nível da rua e apartamento no nível superior.

Já construções térreas como esta são já raríssimas nesta via. Ela mantinha-se bastante preservada, apesar de alguns rabiscos e pichações na sua fachada, com todos os seus detalhes originais, como o pequeno portão e o gradil no muro e no porão. A casa ainda mantinha um pequeno jardim lateral que também foi destruído.

É mais uma antiga construção paulistana que desaparece de nossas ruas.

