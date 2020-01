Há alguns anos, passando pela região próxima ao Cemitério da Quarta Parada, observei esta interessante casa antiga e resolvi parar o carro, descer e fazer algumas fotografias.

Porém apenas dias depois quando fazia o tratamento das imagens já no escritório é que percebi que a casa encontrava-se sem telhado ou parte dele. Observe na foto anterior um clarão junto à janela direita.

Isso se dá porque o telhado aparentemente desabou parcialmente e assim está desde 2014 quando aparentemente ele foi desocupado. Pelo Google Street View é possível observar que a casa ainda era habitada.

Construída no início dos anos 1950 e localizada no número 272 da Rua Itamaracá, região da Água Rasa, trata-se de uma casa térreo muito interessante com parte de sua fachada ornada com pedras, além de um porão habitável que parece ter sido adaptado para servir de garagem.

Apesar do problema com o telhado, nota-se que é uma casa muito robusta e bem cuidada podendo facilmente voltar a ser habitada.

Veja mais fotos (clique para ampliar):