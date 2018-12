O bairro de Santa Cecília ainda preserva algumas construções antigas bem interessantes, e é lá que se encontra uma das edificações mais bonitas da cidade: A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

E mesmo sendo um bairro já bastante adensado também tem algumas casas simpáticas sobrevivendo, como essa:

Localizada no número 392 da Rua Jaguaribe, via que liga a Avenida Angélica até o Largo do Arouche, este imóvel é bem no típico padrão paulistano do início do século 20, com entrada pela lateral, porão alto e janelões estreitos e compridos.

Com sua fachada rica em detalhes a residência hoje funciona como um pensionato. Casas como essa geralmente são desocupadas por proprietários e acabam por servir como residência coletiva, muitas vezes habitadas por migrantes ou imigrantes. Algumas também viram pensões para estudantes.

Apesar de estar carente de manutenção em sua fachada, o imóvel ainda mantém preservado todas suas características originais, tendo algumas alterações breves e pontuais de manutenção, como um cano que serve de calha d’água sobre sua entrada.

Veja mais fotos da casa: