Casa – Rua Lopes Trovão, 76

Visitar o bairro do Bom Retiro, no centro da Cidade de São Paulo, sempre nos revela gratas surpresas. É incrível como este bairro sempre me surpreende com construções belas e curiosas a cada passeio que faço por ali. Toda vez acabo encontrando algo que nunca tinha visto antes em ruas que já tinha passado por inúmeras vezes.

Isso mostra o quanto a cidade e rica história e atrações que muitas vezes ficam distante dos olhos dos paulistanos e dos turistas.

Pois foi no número 76 da curta rua Lopes Trovão que encontrei este belíssimo exemplar da São Paulo Antiga em um bom estado de conservação.

A residência, trata-se de um típico imóvel do início do século XX. Térreo, com o tradicional porão ao nível da rua, pé direito alto e entrada lateral. Na sua fachada, uma profusão de elementos decorativos que vão desde o alto da construção até o nível da calçada com as grades decorativas das pequenas janelas do porão e o pequeno e charmoso portão de entrada, do lado direito.

Casas como essa não foram projetadas para automóveis, razão pelo qual muitas delas não possuem garagem. Assim, a grande maioria acaba sofrendo transformações que mutilam drasticamente a fachada, em prol de um lugar para acomodar o carro. No caso desta residência, houve uma discreta intervenção no porão para transformá-lo em uma garagem. O resultado até que não foi ruim.

Apesar de estar carente de uma boa pintura, a casa está absolutamente preservada e muito bem conservada. É um belo exemplar de como era o Bom Retiro cerca de 100 anos atrás.

Que nos próximos passeios pelo Bom Retiro eu descubra ainda mais casas como esta.

