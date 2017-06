Casa – Rua Luigi Greco, 166

Esta antiga casa do início do século XX está incrustrada entre enormes galpões e fábricas na região da Barra Funda, do lado norte da linha de trem da CPTM:

Perdida no tempo, a pequena casinha passa despercebida por todos, numa rua de pouco trânsito de carros e que fica deserta durante praticamente todo o dia.

Outro agravante para a casa é o fato de ficar escondida pelo alto muro da linha férrea e por estar praticamente sob a passarela de pedestres que liga esta rua Luigi Greco, com a Capistrano de Abreu, do outro lado da linha do trem.

Nesta região não há outro exemplar de casa similar.

