Casa – Rua Manaiás, 97

Todos os bairros paulistanos tem suas peculiaridades. Alguns são bem movimentados, como Vila Madalena, outros tem trânsito complicado, como Itaim Bibi e outros são lembrados pela gastronomia como Bela Vista. Já outros são tão tranquilos que mais lembram uma cidade pacata do interior paulista, do que um bairro da maior cidade do Brasil. A Vila Zelina, na zona leste de São Paulo, se encaixa perfeitamente nesta descrição.

Em nossa jornada pelo bairro para catalogar as inúmeras casas antigas da região, encontramos uma das mais adoráveis localidades paulistanas. Logo na Praça República da Lituânia, um grupo de três senhores e mais um jovem disputavam uma sequência de partida de dominós. Marcado pela forte presença de descendentes de lituanos, o bairro também é morada para imigrantes italianos, portugueses e russos.

A diversidade de povos também se refletiu na arquitetura das residências da região. Pouco afetado ainda pela incansável especulação imobiliária que assola a capital paulista, a Vila Zelina ainda possui muitas casas antigas espalhadas pelas diversas ruas do bairro. Catalogamos todas elas e aos poucos iremos mostrá-las aqui no site uma a uma.

E, para começar, que tal está bela residência ?

Localizada no número 97 da rua Manaiás, esta residência antiga é uma das mais simpáticas desta rua. Apesar de estar carente de alguma restauração, especialmente no forro do telhado, a casa encontra-se em ótimo estado de conservação. Todos os detalhes da residência, como a textura imitando pedra no arco da varanda, o piso hidráulico, janelas de madeira e até a velha caixa do relógio de luz estão preservados. Sob a janela do quarto da frente, nota-se o trabalho artístico de duas folhas colocadas de maneira oposta uma a outra decorando a parede.

Há também outros detalhes antigos na residência que são bastante interessantes. Na parede, próximo do número da casa, notamos a presença da placa escrita “GN”, ou seja Guarda Noturno. Esta placa, aliás, está presente na grande maioria dos imóveis antigos da Vila Zelina. Além da placa, destaque para a belíssima balaustrada do muro que separa a residência da calçada (foto anterior). O portão baixo, típico das residências antigas, também está por lá.

Outra coisa que também chama a atenção e que hoje em dia está cada vez mais escasso, é o jardim. Além de um bem cuidado jardim na frente do imóvel, outro de canto segue o limite da propriedade até os fundos, onde tem outra residência de construção mais recente. O espaço amplo entre os vizinhos permite não apenas um jardim, mas bastante espaço para o sol adentrar pelas portas e janelas da residência.

Viver em um imóvel como este, amplo, arejado, com área ajardinada é um privilégio. A casa arranha-céu novo que surge é um pouco menos de sol para o vizinho e um solo menos permeável. Que residências como esta sejam preservadas! Parabéns aos proprietários!

E você, não conhece a Vila Zelina? Então pegue um sábado ou domingo e vá conhecer este bairro encantador. Visite o Santa Coxinha, o Bar do Vito e a imperdível rotisserie Delícias Mil, da simpática Dona Alana, cheia de guloseimas brasileiras e lituanas.

Veja mais fotos desta residência (clique na foto para ampliar):