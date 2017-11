Casa – Rua Sebastião de Andrade, 289

Na rua Sebastião de Andrade, na Vila Matilde, encontramos esta simpática residência cuja construção nos remete a primeira metade do século XX. São construções planejadas para uma época em que o carro não era uma prioridade na vida das pessoas, e as residências não contemplavam garagens. Mesmo o terreno sendo grande não era comum encontrar um local para os carros.

O bairro de Vila Matilde, que surgiu nos anos 1920, é com certeza uma das regiões mais agradáveis da zona leste de São Paulo. Um bairro que ainda não foi atingido em cheio pela avalanche da construção civil e por isso ainda nos revela gratas surpresas em suas ruas sinuosas, como este belíssimo imóvel.

A região que deu origem ao bairro (e a outros vizinhos) eram terras de Dona Escolástica Melchert da Fonseca, cujos domínios se iniciavam na Penha (região da atual rua Guaiaúna) até a região onde hoje temos o Parque do Carmo. Com o loteamento, o nome do bairro foi uma homenagem a sua filha, Matilde. Consta que o terreno onde hoje encontra-se (fechada) a estação ferroviária da Vila Matilde foi uma doação de Dona Escolástica.

O bairro começou de maneira muito precária e logo começou a desenvolver-se. Uma das primeiras instituições a chegar na região, foi o Colégio São José de Vila Matilde, em 1931, escola onde estudou o autor deste blog e que até hoje é uma das mais importantes instituições da região.

Se estiver passando ou mora na zona leste, não deixe de conhecer a Vila Matilde, um dos bairros mais simpáticos de São Paulo. E ao visitar, não deixe de conhecer a Igreja do Belo Ramo e sua curiosa arquitetura.

