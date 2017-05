Casarão Cutrale / Antiga Delegacia do Belenzinho

Este antigo casarão da fotografia abaixo, localizado no número 489 da avenida Celso Garcia, é um belo exemplar da arquitetura de alto padrão paulistana do início do século 20 e está abandonado há vários anos.

Sua história é bastante curiosa uma vez que ele foi conhecido no passado como Casarão Cutrale pois acredita-se que tenha sido construído no início do século XX pela família Cutrale. Chama a atenção o casarão pelas suas colunas jônicas, pelos ornamentos e o brasão na porta de entrada.

Posteriormente foi desocupado e transformado em delegacia, assim permanecendo por muitos anos até que finalmente a polícia ganhou um imóvel próprio na região.

Com o local abandonado desde meados da década de 1970, o imóvel foi invadido durante a gestão da então Prefeita Luiza Erundina, virando um grande cortiço, que só foi desocupado por volta do ano 2000. Desde então o casarão está vazio e deteriorando-se, como pode ser observado na fotografia abaixo de um dos vitrais da residência e também na galeria ao final do artigo.

A prefeitura prometeu em 2006, através da sua Secretaria de Planejamento, tombar, restaurar e transformar o local em um centro cultural para jovens. Nada disso até hoje aconteceu. O local hoje está quase que totalmente em ruínas, com o restauro – se um dia acontecer – ficando cada dia mais caro e complicado de se fazer.

O nosso leitor Phillipe Souza esteve recentemente visitando o antigo casarão e ao entrar no local tirou muitas fotos de seu interior e também de outras áreas externas não visíveis pela rua.

É possível ver como é impressionante o descaso, o abandono e o desrespeito com o patrimônio histórico de nossa cidade. Será que se fosse no Pacaembu ou outro bairro mais nobre a prefeitura iria negligenciar desta forma ? Confiram abaixo.

Veja outras fotos internas e externas (clique na miniatura para ampliar):

Crédito das fotos: Phillipe Souza

Confira o mapa do local:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior