Casarão – Avenida Dr. Ricardo Jafet, 70

Para quem passa rapidamente dentro de um ônibus ou automóvel no início da movimentada avenida Dr.Ricardo Jafet, no Ipiranga, é muito difícil perceber a presença imponente deste belíssimo casarão, atualmente fechado.

Uma grande árvore a frente de sua fachada, a poluição visual proporcionada pela fiação da rua que a prefeitura adia há anos para enterrar e as obras constantes e intermináveis no córrego que existe ali fazem com que este casarão fique um pouco escondido.

Mas quem consegue parar na estreita calçada diante do sobrado e ficar ali alguns instantes para admirá-lo, logo se encanta com as linhas elegantes da construção.

Datada nos anos 40, uma época que os bairros do Ipiranga e o Cambuci eram tomados por casarões e palacetes, o imóvel resiste mesmo que fechado. Abaixo, um anúncio publicado no jornal Folha da Manhã, em 19 de outubro de 1941, onde ele está sendo vendido. Notem que ele é anunciado não como um casarão ou palacete, mas sim como um “castelo”.

O casarão permanece muito bem conservado e pintado. A mais recente utilização do imóvel foi para um bar chamado “Vaza Barril” cujo luminoso resiste discretamente no alto do telhado.

Um dos mais belos exemplares da região do Ipiranga e que tem uma vista encantadora do Museu Paulista. Poderia ser recuperado e transformado em museu, galeria de arte ou mesmo sede de alguma entidade ligada a história de São Paulo.

Veja mais fotos deste casarão (clique na miniatura para ampliar):

Confira o mapa do local:



