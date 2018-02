Casarão – Avenida Lins de Vasconcelos

Recentemente aproveitei o feriado de carnaval para colocar em ordem centenas (isso mesmo, centenas) de emails enviados por leitores do blog nos últimos anos.

Nas quase 300 mensagens que organizei encontrei um enviado por uma leitora chamada Roberta (vou omitir o sobrenome) com fotos de uma casa no número 1735 da Avenida Lins de Vasconcelos.

No email ela explica que a residência da fotografia abaixo foi construída pela sua avó no ano de 1945 para abrigar a ela e seu filho, que viria futuramente a ser o pai de Roberta. Com o tempo ele casou-se e continuou a viver na casa, teve filhas e ali viveu até falecer.

Roberta conta ainda que após o falecimento do pai o imóvel teve que ser vendido e possivelmente será demolido para dar lugar a um pequeno edifício comercial. Será triste ver isso acontecer, trata-se de um belíssimo exemplar de um bairro cada vez mais repleto de prédios.

Meu agradecimento à Roberta pelo envio e minhas sinceras desculpas pela demora em publicar.

Abaixo mais uma fotografia da casa que ela enviou, detalhe para o belo jardim e também para o tradicional e charmoso piso de caquinhos vermelhos: