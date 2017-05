Casarão – Avenida Portugal

Um bairro que ainda não tinha aparecido com imóveis antigos aqui no São Paulo Antiga é o Brooklin Paulista. Uma das mais interessantes regiões da zona sul paulistana, fica entre o Campo Belo e a Cidade Monções, este último, por sinal, leva o nome da construtora que loteou o bairro, a Monções, do renomado Artacho Jurado.

Construída entre os anos 1930 e 1940, este belo casarão está localizado no início da Avenida Portugal. Seu estilo chalé dá o toque europeu predominante nas construções de alto padrão de Santo Amaro e Campo Belo na primeira metade do século 20, quando muitos dos moradores na região eram de origem alemã.

Por esses bairros acima citados ainda é possível encontrar mais imóveis neste inconfundível estilo arquitetônico europeu.

O que nos chama a atenção para este casarão especificamente, além de sua arquitetura, é o impecável estado de preservação em que ele se encontra. O zelo pelo imóvel pode ser visto nas paredes externas sempre pintadas, nos detalhes em tijolos da fachada, no jardim impecável e em seu “gradil” de madeira, que dá um toque ainda mais elegante a construção.

No passado o imóvel foi residência da família de sobrenome Aranha, sendo que atualmente o imóvel é utilizado para fins comerciais.

A seguir, mais algumas imagens do casarão: