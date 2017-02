Casarão – Fábrica de Tecidos Labor

A região da Mooca é um dos mais citados aqui no São Paulo Antiga, principalmente pelo fato de ser um dos mais importantes bairros industriais da São Paulo de outrora. Entretanto, a grande maioria de suas fábricas estão hoje fechadas, já que migraram para outras cidades do Estado de São Paulo ou do Brasil e em alguns casos fecharam suas portas.

A antiga Fábrica Tecidos Labor S/A foi uma destas gloriosas empresas do passado fabril da Mooca que fechou. Fundada exatamente no ano de 1910, surgiu em uma mesma época que muitas outras indústrias têxteis já estavam operando no bairro, como o famoso Cotonifício Crespi (1897), e as conhecidas Alpargatas, Santa Celina e Três Irmãos Andraus, entre tantas outras.

Durante muito tempo esta fábrica empregou operários de toda a região, muitos deles imigrantes italianos que já estavam acostumados a operar teares na Itália.

A Fábrica de Tecidos Labor S/A também sentiu os efeitos das mudanças no setor industrial nas últimas décadas do século 20, mas não mudou-se para o interior ou para outro Estado, encerrou suas atividades, depois mais de seis décadas funcionando.

Com o fechamento da Labor, o local começou a sofrer degradação. Apesar do galpão fabril estar ainda bastante conservado, o principal imóvel do compleo, o casarão, está em estado de abandono e bastante deteriorado por dentro e por fora. Sua entrada frontal e alguns gradis foram emparedados, impedindo uma boa visão da parte térrea da fachada por quem passa pela rua da Mooca. O único acesso ao imóvel é pelo belíssimo portão lateral, que estampa o brasão da antiga empresa.

Apesar do péssimo estado de conservação da fachada, o interior do casarão está conservado. Tivemos acesso ao interior do imóvel e trouxemos algumas fotos.

O imóvel tem um tombamento mal planejado. Por estar tombado não só o casarão mas também todo o galpão, dificulta qualquer iniciativa de restauro, recuperação ou mesmo de utilização da construção. Mesmo estando à venda, não conquista interessados. Não seria o caso de destombar o galpão e permitir sua venda independente do casarão ? Apoiar e defender o patrimônio histórico e sua preservação não pode ser feito às custas de manter os proprietários reféns de seus imóveis.

Confira as fotos externas (clique na imagem para ampliar):

Confira fotos internas (clique na imagem para ampliar):

Crédito: Gabriela Gonçalves

