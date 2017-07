Casarão de 1952 – Praça Alfredo Weiszflog

A Vila Romana ainda possui muitas casas e casarões antigos. Basta fazer um passeio pelas ruas da região para encontrar preciosidades bem interessantes, rendendo um bom passeio arquitetônico pelo bairro. De todas elas, poucas chamarão tanto a atenção como esta localizada na rua Tito:

Construída em 1952, este belo casarão fica bem no trecho da rua que é denominado como Praça Alfredo Weiszflog, nome que faz homenagem a um dos donos da Melhoramentos.

A casa, que por si só já é bastante interessante, nem precisaria de mais nada para encantar quem passa por este trecho da Vila Romana, mas em seus muros laterais há dois belos murais que dão um toque ainda mais especial a residência:

Estes murais são verdadeiras obras de arte e fazem parte de uma série que foram feitos em inúmeras residências, prédios e estabelecimentos comerciais na década de 50 pelo Atelier Artístico Moral. Seus trabalhos são primorosas pinturas em azulejos, muitas vezes com temática paulista, como aquele de um prédio da Avenida Paes de Barros que já publicamos aqui.

A área onde estão os murais servem de banco de descanso, feitos com os famosos caquinhos quebrados que são tão populares pela cidade de São Paulo. Eles se estendem por todo o calçamento de entrada e jardim, com destaque na entrada de automóveis para as iniciais FFA.

Enfim, um exemplar incrível e único em toda Vila Romana e que é mantido absolutamente preservado pelos proprietários e também pelo salão que funciona no local, a Hair & Co. Quando estiver pela região, faça uma visita ao salão e privilegie quem cuida bem da memória de São Paulo.