Casarão de Ramos de Azevedo

Tentando colocar em ordem a enorme quantidade de fotografias enviadas por leitores para que possam ser publicadas no site, me deparei com esta incrível colaboração feita ano retrasado pela leitora Renata Parizotto: as fotografias do casarão que serviu de residência a Francisco Ramos de Azevedo.

Localizado na rua Pirapitingui, na Liberdade, o casarão construído em 1891 serviu de residência aquele que é um dos mais queridos e conhecidos arquitetos paulistas.

Na época em que o imóvel foi construído, a cidade de São Paulo passava por muitas tranformações e o início de um pleno período de desenvolvimento e urbanização, graças as riquezas do café, que levou inúmeras famílias do interior a transferirem suas residências para a capital.

Tombado como patrimônio histórico em nível municipal e estadual em 1985, o casarão pertenceu a família de Ramos de Azevedo até 1983, quando foi doado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Desde então ficou fechado por alguns anos até 1988, quando acabou sendo vendido para o Grupo Editoral Global que até hoje é proprietário do imóvel.

Erguido em um terreno de pouco mais de 2.5 mil metros quadrados, o casarão assobradado possui 922 metros quadrados. Em um estilo que remete a arquitetura francesa, a qual em São Paulo Ramos de Azevedo foi um dos grandes expoentes e divulgadores, o imóvel é um dos principais símbolos arquitetônicos do bairro da Liberdade.

Em seus 126 anos de existência foram raríssimos os períodos em que a residência esteve em mal estado de conservação, fato que jamais aconteceu desde que passou para editora. A última pessoa a ocupar o casarão como residência foi a neta de Ramos de Azevedo, que lá habitou até o ano de 1979.

Veja mais fotografias (clique para ampliar):

Agradecimentos a Renata Parizotto pelas fotografias enviadas.

A Editora Global produziu este vídeo sobre a história do casarão e os 40 anos da empresa, assista: