Casarão de 1883 Demolido – Av. Guerino Oswaldo, 423

O interior de São Paulo também vem sofrendo bastante com o desaparecimento de suas construções históricas. A cidade atingida desta vez foi a simpática Descalvado, bem no centro do Estado.

O leitor do São Paulo Antiga Leandro Guidini, nos enviou estas fotografias deste belo e preservado casarão de 1883 que foi demolido no início de março de 2013 na região central da cidade de Descalvado.

Trata-se de um belo e raro exemplar do período do Brasil Imperial que não conseguiu sobreviver, vindo abaixo. Construção típica do século 19, a residência passou por vários proprietários, entre eles Paulo Casati que foi prefeito da cidade. Não foi possível averiguar quem foi seu construtor e nem quem era o último proprietário antes do imóvel ser demolido, mas estaremos atualizando este artigo tão logo chegue novidades à respeito.

Triste notícia.

Veja mais fotos do imóvel antes de ser demolido (clique na foto para ampliar):

Agradecimentos: Leandro Guidini pela denúncia e imagens.