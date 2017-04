Casarão JC – Rua Caio Prado, 79

São Paulo no passado foi a cidade da vida simples, pacata e de casarões e palacetes. Entretanto a realidade hoje em dia é bastante diferente e a cada dia que passa somos cada vez mais a cidade dos grandes edifícios isolados da vida urbana, com seus seguranças vestindo paletós pretos e suando em bicas no calor tropical, dos muros altos das casas que parecem presídios e das ruas “particulares” com portões e obstáculos.

A cada dia que passa, fica muito mais difícil encontrar preservadas casas antigas em harmonia com o ambiente. No número 79 da Rua Caio Prado, há uma que é de encher os olhos:

Trata-se de um imóvel que nos apresenta uma cena urbana cada dia mais difícil de apreciar. Um belo casarão, centenário, absolutamente preservado em um trecho da cidade onde quase nada mais contemporâneo a ela sobrevive. É bem verdade que poucos metros dela há um outro casarão, de mais ou menos da mesma época, que ainda está por lá, no número 225. Mas está em péssimo estado de conservação.

No caso deste, que chamamos de Casarão JC (em virtude das iniciais que estão fixas no portão) a preservação é exemplar. Um imóvel de arquitetura eclética, com a tradicional construção típica dos imóveis do início do século 20, com pé direito alto, frontão ricamente adornado e porão. Ao fundo há uma edícula também igualmente preservada.

É possível imaginar o quão bela era a Rua Caio Prado até a década de 70 quando ainda existia, quase em frente a este belo imóvel o saudoso Colégio Des Oiseaux, demolido em 1974. Se hoje o colégio não está mais por lá, só podemos torcer que o Parque Augusta seja criado e não tenhamos aquela incrível área verde que resiste por ali transformada em mais concreto, trânsito e barulho.

Este belo casarão é uma boa lição para os paulistanos. Exemplo de que é possível vencer a especulação imobiliária, que há décadas assola São Paulo de forma cruel e impiedosa. Cada vez que observo esta residência na Rua Caio Prado, sempre limpa, pintada e bem cuidada, vou para casa mais aliviado sabendo que a esperança de uma cidade melhor nunca morre.

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):

Conheça a região através de nosso mapa:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior