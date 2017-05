Casarão – Rua da Consolação, 1059

Já não existem tantos imóveis centenários na Rua da Consolação. As constantes modificações viárias da rua e o desenvolvimento urbano da cidade, fizeram com que muitos dos antigos casarões da avenida viessem abaixo. O pouco que restou ainda sofre para se manter de pé, como este da foto a seguir.

Localizado no número 1039, este belíssimo casarão do início do século XX está abandonado há algumas décadas. À medida que o tempo passa o imóvel vai se deteriorando cada vez mais. Pichações contribuem para deixá-lo ainda mais degradado. Na construção é possivel presenciar inúmeros focos de infiltração e os preciosos detalhes do frontão, com figuras aladas decorando, começam a se desprender e irem ao chão.

Todo este tempo fechado auxiliaram a natureza a esconder o imóvel. As árvores sem qualquer poda cresceram tanto que é quase impossível fotografar o casarão por completo. Por mais que tenhamos pesquisado, não foi possível identificar os proprietários deste imóvel, uma vez que os dados estão bastante desatualizados. Resta a esperança de que um dia venha a ser restaurado.

Abaixo, mais duas fotografias da casarão:

Veja o mapa da região:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior