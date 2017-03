Casarão – rua Scuvero, 133

Quem passa pela rua Scuvero no Cambuci não deixa de notar dois casarões belíssimos que estão bem no início da rua, quase na rua do Lavapés. Um dos casarões está em excelente estado de conservação com a fachada pintada etc, já o outro que apresentamos aqui está um pouco deteriorado, mas não perde sua majestade.

Uma belíssima construção eclética da primeira metade do século XX, com uma grande área construída, apresentação robusta, garagem e belíssimos detalhes em toda a sua construção como janelas com desenhos bem particulares e vitrais.

No imóvel que está um pouco mal conservado é possível notar alguns pontos de deterioração como uma grande rachadura na fachada. No entanto o estado geral é bom e pode ser facilmente recuperado.

O imóvel está com uma placa de aluga-se, e se você procura um belo casarão para morar ou para estabelecer a sua empresa, está é uma excelente opção. Imóveis como este devem ser recuperados e ocupados e não esquecidos.

