Um dos bairros mais históricos de São Paulo, a Bela Vista – ou Bixiga – é bem servido de construções antigas, espalhadas por praticamente todas as ruas que compõem o bairro. A Rua Dr. Alfredo Ellis é uma delas:

Localizadas nos números 272 a 288, estes quatro sobrados construídos na primeira metade do século 20 são algumas das mais interessantes do bairro, especialmente devido ao estilo arquitetônico bastante destoante ao que costumamos ver pela região.

Apesar de vizinhas, são dois conjuntos de sobrados geminados diferentes. Particularmente acho as residências da esquerda (veja a foto abaixo) mais bonitas que as vizinhas da direita, até pelo fato de estarem muito mais harmônicas, já que as outras tem pinturas diferenciadas entre si.

Independente disso são importantes marcos arquitetônicos residenciais paulistanos e patrimônios da cidade. Abaixo apresentamos mais fotos na galeria: