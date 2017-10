Casas – Avenida Celso Garcia

Se existe uma avenida que entristece o olhar do paulistano, com certeza é a Avenida Celso Garcia.

Ela que já foi uma das mais belas e elegantes vias paulistanas, com um cenário único de chácaras, casarões, residências simples e fábricas, hoje é um conjunto de construções antigas abandonadas, outras desfiguradas e um asfalto de qualidade sofrível.

Mesmo assim sobrevivem nesta decadente avenida alguns exemplares do passado charmoso que ela já teve, abaixo apresento dois exemplos:

Construídas no início do século 20, estas duas residências vizinhas estão na altura do número 1964 da Celso Garcia. Na verdade trata-se de uma casa (a direita) e um salão comercial, que foram bastante descaracterizados ao longo dos anos.

O imóvel da esquerda é o que mais sofreu. Perdeu duas portas originais, que eram separadas, por outra única e mais larga. Sua fachada também foi sensivelmente alterada com a abertura de uma diminuta janela.

Enquanto isso o imóvel à direita é o mais preservado dos dois. Sua fachada (foto abaixo) pode ser facilmente recuperada, uma vez que as duas únicas alterações foram a remoção da porta original de madeira por outra menor, e a remoção de uma das janelas do porão, que deu acesso pela rua a esta parte da casa, onde agora funciona um pequeno comércio.

Será que um dia veremos alguma dessas casas restauradas ? Eu não tenho muitas esperanças quanto a isso.

