Casas – Rua Verdi

Em busca de mais segurança em suas residências nestes tempos de insuportável violência urbana, muitas famílias subiram os muros de suas casas para evitar – ou ao menos dificultar – assaltos.

E assim vai desaparecendo do cenário urbano aquelas pequenas muretas que apenas serviam para delimitar os limites entre a calçada e a propriedade, dando lugar a muros altos que escondem muitas vezes construções interessantes.

Essas duas residências vizinhas da fotografia acima exemplificam essa mudança nos muros muito bem.

Localizadas na rua Verdi, em Vila Moraes, as casas sofreram uma considerável alteração visual com a mudança de seus muros baixos para altos. Com isso as casas perderam também parte da ˝irmandade˝ que tinham. Geminadas, eram até alguns anos atrás ambas da mesma cor e com muros idênticos.

Agora com muros que dificultam a observação da casa seus proprietários também adotaram cores distintas, quebrando um pouco da padronização original.

Abaixo duas outras fotografias individuais das residências:

E você prefere as casas com uma cor só padronizada ou assim, cada uma com sua cor diferente ?