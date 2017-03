Quem vem da Mooca para o Belenzinho através do viaduto Bresser, na zona leste de São Paulo, sempre se depara com esta linda construção que fica no cruzamento das Bresser e Vinte e Um de Abril.

Apelidado pelos moradores da região e por quem passa pelo local como “Castelinho da rua Bresser” o imóvel é um dos mais belo exemplares do bairro, tendo sido construído em 1925.

Amplo e com inúmeras janelas, possui dois andares e um lindo relógio no alto da sua torre, que infelizmente tem muitos anos que não dá mais a hora certa. Atualmente o imóvel abriga uma loja do ramo têxtil.

O castelinho está em bom estado de conservação e apresenta uma fachada bem cuidada e limpa.

Não possuímos maiores informações sobre a construção, quem construiu ou o que foi no passado. Se você dispõe de maiores informações envie-nos um email ou comentário abaixo e contribua com a história da São Paulo Antiga.

Confira outras fotos do castelinho (fotos de 2009):