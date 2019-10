Centro de Memória Bunge promove evento para comemorar 25 anos

No dia 30 de setembro, das 9h às 11h20, o Centro de Memória Bunge realizou evento em comemoração aos seus 25 anos de atuação. Foram cinco painéis, sobre guarda e preservação da memória, disseminação do conhecimento e utilização de acervos como ferramentas estratégicas de gestão, seguidos de debate. Ao final dos trabalhos, houve visita à mostra “Há história em todo lugar”, com um pouco da trajetória do Centro de Memória Bunge nestes 25 anos.

Criado em 1994, o Centro de Memória Bunge reúne mais de 1,5 milhão de itens históricos, entre documentos textuais, iconográficos, tridimensionais e audiovisuais. Estes materiais recontam a história da industrialização do Brasil, bem como a história da propaganda, navegação, urbanização e do agronegócio brasileiro a partir de documentos da atuação da Bunge no País.

Cientes da importância desse conteúdo, a entidade sempre o colocou a serviço da sociedade, por meio de seu acervo online, e fomentou atividades gratuitas. Entre elas estão o Atendimento a Pesquisas, Exposições Temáticas, Visitas Técnicas, Benchmarking e as Jornadas Culturais, série de palestras e oficinas gratuitas com objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação de acervos históricos e patrimoniais.

Sobre o Centro de Memória Bunge

O Centro de Memória Bunge foi criado em 1994 e desde então é um dos projetos da Fundação Bunge. Referência na área de preservação da memória empresarial, o local tem como objetivo a guarda e preservação de documentação histórica, a disseminação do conhecimento e a utilização de seu acervo como um instrumento estratégico de gestão.

Para facilitar o acesso ao público e compartilhar com a sociedade o aprendizado construído, o CMB disponibiliza seu acervo online (www.fundacaobunge.org.br/acervocmb/) e conta com atividades gratuitas como Atendimento a Pesquisas, Exposições Temáticas, Visitas Técnicas e Benchmarking. Além disso, promove as Jornadas Culturais, série de palestras e oficinas gratuitas com objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação de acervos históricos e patrimoniais.

Sobre a Fundação Bunge

A Fundação Bunge, entidade social da Bunge no Brasil, há mais de 60 anos atua em diferentes frentes com o compromisso de valorizar pessoas e somar talentos para construir novos caminhos. Suas ações estabelecem uma relação entre passado, presente e futuro e são colocadas em práticas por meio da preservação da memória empresarial (Centro de Memória Bunge), do incentivo à leitura (Semear Leitores), do voluntariado corporativo (Comunidade Educativa), do desenvolvimento territorial sustentável (Comunidade Integrada) e do incentivo às ciências, letras e artes (Prêmio Fundação Bunge).