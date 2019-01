O hoje caótico bairro do Brás com sua frenética movimentação de pessoas, suas ruas de calçadas estreitas e que cujo pouco espaço livre é disputado centímetro por centímetro por pedestres e camelôs, outrora foi um bairro misto de residências de operários e fábricas.

Trabalhadores em grade parte imigrantes, eram em sua maioria italianos, portugueses e espanhóis, que precisavam de alguma forma de diversão, para os momentos em que não estavam trabalhando.

Foi assim que o Brás logo transformou-se em um bairro repleto de cinemas, instalados em avenidas como Rangel Pestana e Celso Garcia além de várias ruas, entre elas Gasômetro e Piratininga.

Outra rua do bairro, a Xavantes*¹, também receberia uma grande sala de cinema e teatro, que logo se destacaria pela sua exuberância arquitetônica e, posteriormente, por uma tragédia que o marcaria por toda a sua existência: Era o Oberdan*².

Inaugurado em 1929 como Theatro Oberdan foi projetado pelo imigrante italiano Augusto Marchesini (anexo 1 – final da página) o mesmo que poucos anos antes já havia se destacado pela construção de outra sala de espetáculos, o Theatro São Pedro.

De propriedade da Sociedade Italiana de Mútuo Socorro Guglielmo Oberdan, o novo espaço inicialmente foi utilizado como um teatro. Boa parte do custeio das obras foi bancada pelo Conde Matarazzo, presidente honorário desta sociedade.

Na ocasião de sua inauguração o ilustre conde foi o grande homenageado, com a inclusão de um busto seu no hall principal do novo espaço (anexo 2 – final da página). Entretanto mesmo tendo sido declarada a existência desta escultura na data da inauguração, não se sabe que destino a peça levou.

Abaixo uma excelente imagem mostrando como era o Oberdan em seus tempos de teatro. É possível observar o quão luxuoso era seu interior. Na imagem do ano de 1929 observa-se palco e frisas com o cenário montado de uma peça.

O primeiro espetáculo exibido no Oberdan foi a peça teatral Madame Butterfly (imagem abaixo), pela Associação Ópera Lírica Nacional. A casa seguiria a trabalhar com teatro até o ano de 1929, quando passaria a exibir filmes.

A estabilidade do Cine Oberdan como um dos cinemas mais badalados do bairro do Brás e arredores seria fortemente abalada em 1938, quando uma tragédia ocorrida durante a exibição do filme “Criminosos do Ar” acarretaria na morte de 31 pessoas, 30 delas crianças.

O FIM DO CINEMA E O IMÓVEL ATUALMENTE:

Apesar do triste incidente, que inclusive foi o estopim de alterações das regras para salas de cinema na capital paulista, o Cine Oberdan ainda continuaria em atividade por muitos e muitos anos, sendo que viria a encerrar suas atividades no final dos anos 1960.

Após o fechamento o prédio do antigo cinema ficou fechado por alguns anos até 1972 quando o espaço foi comprado e adaptado internamente para receber a loja Zelo, que permanece nos mesmos moldes até os dias atuais.

Bastante descaracterizado em seu interior desde que passou a funcionar como uma loja, é possível ainda identificar vários aspectos que nos remetem ao cinema, como a área de palco e tela de projeção (foto 16 da galeria abaixo), as portas laterais que levavam aos banheiros e até as muretas das antigas frisas.

No lado externo felizmente a preservação segue em ótimo estado com poucas alterações, a maioria dela quase imperceptíveis. É possível afirmar que a empresa Zelo mantém o antigo cinema em boas condições.

Anexo 1 – Fotografia de Augusto Marchesini, autor do projeto do Cine Theatro Oberdan e, anteriormente, da Sala São Pedro na Barra Funda.

Anexo 2 – Recorte do extinto jornal Correio Paulistano sobre a inauguração do então Theatro Oberdan e a menção a um busto do Conde Matarazzo, benfeitor da instituição proprietária do imóvel, que ficaria no entrada do lugar (15/05/1929).

Anexo 3 – Recorte do extinto jornal Correio Paulistano anunciando para dentro de um mês a inauguração do Oberdan (14/04/1929)

Anexo 4 – Croqui do Cine Theatro Oberdan

Notas:

*1 – Embora os dados mais antigos citem o endereço do Cine Theatro Oberdan como rua Xavantes 7, este trecho da rua teve seu nome alterado na década de 1940 para Rua Ministro Firmino Whitaker.

*2 – O nome Oberdan dado ao cinema do Brás é uma homenagem a Guglielmo Oberdan (*1858 +1882), expoente do irredentismo italiano e que é um dos mártires do movimento pela unificação da Itália.

Dados do Cine e Teatro Oberdan:

Inauguração como teatro: 14/05/1929 – peça: Madame Butterfly (Puccini)

– peça: Madame Butterfly (Puccini) Inauguração como cinema: 10/11/1929 – filme: Órfão do Circo (The Circus Kid)

– filme: Órfão do Circo (The Circus Kid) Capacidade (após a tragédia): 1270 espectadores (distribuídos 210 em frisas e camarotes, 480 plateia, 180 balcões e 400 galerias)

(distribuídos 210 em frisas e camarotes, 480 plateia, 180 balcões e 400 galerias) Situação como patrimônio histórico: tombado em nível estadual pelo Condephaat

