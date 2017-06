O Cine Piratininga foi o maior cinema do Brasil e um dos maiores de toda a América Latina. Inaugurado na década de 40 e projetado pelo arquiteto Rino Levi o Piratininga enfrentou um severo processo de decadência até que fechou e tornou-se um estacionamento.

O nome do cinema, em concreto, foi removido em 2008 curiosamente no dia 25 de janeiro quando a equipe do site São Paulo Abandonada foi chamada por vizinhos. No aniversário da cidade o presente foi mais um patrimônio delapidado.

O portal escreveu artigo que você pode ler na íntegra aqui: http://saopauloantiga.com.br/cine-piratininga-o-fim-definitivo/

As fotos internas revelam a grandeza que foi este cinema, atente também a foto da fachada já com o nome do cinema removido:

