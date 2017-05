Uma das construções mais bonitas da região central da cidade de São Paulo está há mais de uma década em situação de penúria e total abandono. Trata-se da antiga sede da Associação Auxiliadora Classes Laboriosas.

Erguido em 1907, o edifício que também é chamado de Salão Celso Garcia, foi durante décadas palco de importantes acontecimentos do cotidiano paulistano.

Durantes as duras greves e revoltas operárias que assolaram a capital nas décadas de 1940 e 1950, o prédio era constantemente usado para reuniões, discussões e negociações. No ano de 1953, que ocorreu uma grande greve, a sede das Classes Laboriosas foi considerada o grande e importante QG do movimento grevista, um marco para o movimento trabalhista brasileiro.

Nas décadas anteriores, especialmente de 1910 a 1920, o elegante Salão Celso Garcia foi palco de inúmeras peças de teatro, corais e solenidades que não raro repercutiam por toda a cidade de São Paulo. Em 1910, aliás, o poeta e político Sílvio Romero falaria diante deste prédio em um imporante e concorrido comício sobre a carestia de vida.

Infelizmente, todo este passado glorioso e marcante do prédio da A.A. Classes Laboriosas parecem ter ficado para trás. Quem passa hoje no número 22 da rua Roberto Simonsen, sequer consegue imaginar a efervescência deste local nos primeiros cinquenta anos do século XX. Atualmente, vê-se um prédio praticamente destruído, largado e abandonado, onde somente restaram as paredes e a belíssima fachada em art déco.

Em fevereiro de 2008 um incêndio tomou conta do antigo Salão Celso Garcia e praticamente quase tudo veio abaixo, exceto a fachada e paredes que resistiram. As circunstâncias de incêndios em prédios centenários e tombados sempre despertam suspeitas (muitas vezes infundadas), mas a grande verdade é que o prédio resistiu ao fogo devastador.

Um ano depois, em 11 de março de 2009, uma reunião do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico da Cidade de São Paulo (Conpresp) liberou a reforma do imóvel, porém preservando a fachada intacta. Passados três anos, nada foi feito e a situação de abandono e descaso com a história de São Paulo continua.

Confira outras fotos do prédio das Classes Laboriosas:

Atualização 19/06/2014:

Nesta semana visitamos mais uma vez o antigo prédio das Classes Laboriosas e notamos que o local foi coberto com uma tela de proteção e cercado por malotões. Além disso notamos a presença de andaimes e estão retirando o reboco antigo. Será que finalmente o imóvel será restaurado ? Estamos acompanhando!

Atualização 01/12/2016:

Passado pouco mais de dois anos desde nossa última visita ao prédio das Classes Laboriosas, podemos constatar que nenhuma reforma – nem mesmo emergencial – foi realizada. O edifício continua oferecendo grave risco tanto as munícipes quanto ao acervo patrimonial da cidade de São Paulo.

O leitor e colaborador do São Paulo Antiga, Felipe Leite Neres, adentrou ao edifício e conseguiu tirar excelentes fotos do interior do imóvel. A galeria abaixo apresenta estas imagens: