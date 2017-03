O desrespeito e o descaso com o patrimônio histórico paulistano é algo já tão enraizado na cultura da cidade que muitos acham que iniciativas voluntárias de preservação são quase inexistentes. Apesar disso, existem muitas pessoas e instituições que independente de qualquer ajuda do governo são capazes de manter preservadas suas propriedades, que muitas vezes são construções históricas importantíssimas para a história de São Paulo.

Um grande exemplo de preservação é o que encontramos no número 562 da Alameda Glete, no Campos Elíseos. Trata-se de um belíssimo casarão do ano de 1892 e que abriga um colégio com mais de 100 anos de existência, o Colégio Maria José.

A história desta instituição com o casarão começa nos anos 1920 quando o argentino de nascimento mas de família com origem alemã Conrado Wessel adquiriu uma série de terrenos e imóveis no bairro de Campos Elíseos e Barra Funda. Em um destes imóveis, este aqui da Alameda Glete, já existia uma escola com o nome de Instituto Príncipe de Nápoles. A instituição foi adquirida e preservada no local, sendo que em 1927 teve seu nome alterado para Instituto Zeppegno. No entanto, uma década mais tarde, em 1937, a escola teria mais uma vez uma alteração em sua nomenclatura, sendo renomeada para Instituto de Educação Maria José, utilizado até hoje.

O colégio tem como data base de fundação o ano de 1904, porém há fortes indícios e testemunhos de que a instituição existe desde muito tempo antes. Entretanto, devido a ausência de documentos comprobatórios, a instituição preserva o ano de 1904 como data oficial de fundação.

A história do Colégio Maria José é parte da história da Cidade de São Paulo. Uma escola excelente, que preserva a memória arquitetônica de sua edificação e a memória de alunos do passado. Merece nosso sincero parabéns, em uma cidade que nem sempre dá atenção devida para suas construções históricas. A instituição é, sem dúvida, um motivo de orgulho para a nossa cidade. Eles também possuem um segundo prédio, destinado a berçário e educação infantil, na rua Conselheiro Nébias, que em breve apresentaremos aqui.

Parabéns Colégio Maria José!

Veja mais fotos (clique na miniatura para ampliar):

