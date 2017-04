Como eram fichados os presos paulistanos ?

No vídeo desta semana do nosso canal no YouTube, trazemos para vocês um documento bastante interessante: Trata-se de um livro ata de ocorrências que pertenceu ao antigo 2 DP, que no início do século 20 ficava no bairro da Luz (atualmente no Bom Retiro).

O livro ata foi utilizado esporadicamente entre 1901 e 1924 e é dividido em duas partes. Na primeira os atos de prisões e na segunda as solturas, com a devolução de pertences aos presos.

Jogado ao lixo nos anos 1960, o livro foi resgatado pelo policial e advogado Dr. Milton Bednarski, sendo incorporado ao seu acervo. Com o falecimento de Bednarski, em 2016, o São Paulo Antiga adquiriu todo seu acervo histórico e esse livro veio junto.

