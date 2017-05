Nos últimos meses o centro de São Paulo vem passando por uma lenta, mas bastante estimulante, recuperação. Calçadas estão sendo reparadas, praças recebendo limpeza e zeladoria urbana e vários monumentos sendo restaurados, como os famosos Arcos do Jânio, que foi alvo de negligência e descaso da gestão anterior.

Porém é no âmbito privado que estamos observando algumas das melhores iniciativas, como a incrível recuperação de um dos mais interessantes edifícios do centro paulistano, o Condomínio São João del Rei.

Até poucos meses atrás era assim que ele se apresentava:

Construído em meados da década de 1920, o edifício está localizado nas proximidades da Praça da República. De perfil comercial, o imóvel sempre chamou bastante atenção dos pedestres que diariamente transitam pela rua Dom José de Barros. Entretanto, nos últimos anos, a fachada extremamente vandalizada escondia consideravelmente a elegância da construção.

No início deste ano a recuperação da fachada trouxe de volta o esplendor há anos perdido:

Este edifício pode servir de grande exemplo de como nossa cidade, em especial o centro histórico, pode ser melhor. Impossível não notar a mudança no São João del Rei, que inclusive já inspira imóveis vizinhos a adotarem estratégia semelhante.

Na arte abaixo é possível ver o quanto a fachada melhorou drasticamente, arraste a régua para os lados e veja a diferença:

A iniciativa louvável é de crédito total da administração do edifício, mas não podemos deixar de lembrar que as recentes iniciativas da Prefeitura do Município de São Paulo estão servindo de grande estímulo para aqueles que desejam uma cidade cada vez melhor.

Que os bons ares da recuperação patrimonial se espalhe por todos os cantos de nossa querida cidade.

Veja mais imagens do edifício:

Deixamos aqui nossos parabéns aos proprietários do imóvel pela iniciativa!