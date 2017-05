Aeroporto de Congonhas em 12 fotos nostálgicas

A primeira infraestrutura aeroportuária da cidade de São Paulo foi na zona norte, no famoso e até hoje bastante movimentado Campo de Marte. Foi ali que em 1920 construiu-se a primeira pista de pousos e decolagens e o hangar da força pública. A importância estratégica do local foi alvo em 1924 e principalmente em 1932, quando partiu da capital federal ordem para que a área fosse bombardeada durante a revolução constitucionalista.

Os anos se passaram e a aviação foi conquistando cada vez mais espaço no cotidiano mundial e consequentemente também no brasileiro. Em meados da década de 30, especificamente em 1935, começaram os estudos para um novo aeroporto em São Paulo. A área escolhida foi a região que hoje conhecemos como Congonhas.

Assim sendo, em março de 1936 a Auto Estradas S/A iniciou a construção de uma pista de testes no local onde hoje está o aeroporto. Para testar a viabilidade da área e também ouvir a opinião de aviadores, a empresa divulgou em 12 de abril de 1936 a seguinte nota nos jornais da capital paulista:

Era a inauguração e primeiros passos daquele que rapidamente se transformaria no aeroporto símbolo de São Paulo. Nos primeiros meses de funcionamento, foi brevemente chamado de Campo da VASP, até que uma vez adquirido pelo governo estadual no mesmo ano foi nomeado oficialmente de Aeroporto de São Paulo.

Para ter uma ideia de quão diferente e simples eram as primeiras pistas de pousos e decolagens iniciais do aeroporto, uma foto área de abril de 1936 mostrando o aspecto da então Villa Congonhas:

A partir dai o crescimento da cidade ajudou a empurrar o crescimento do aeroporto paulistano que logo passaria por ampliações e transformações. As principais datas foram em 1947, início da primeira grande reforma, 1955 o novo terminal de passageiros, e 1959 com a inauguração da ala internacional.

Terceiro mais movimentado aeroporto do país, Congonhas é um símbolo da cidade e cartão postal. Era tão charmoso e moderno que foi até destaque de um filme americano, de 1959, chamado Holiday for Lovers. O filme brinda o telespectador com imagens de Congonhas e segue por inúmeros belos locais da capital, como Monumento às Bandeiras, Parque do Ibiraquera, centro e avenida Higienópolis.

Este trecho do filme pode ser assistido a seguir:



Para celebrar a importância de Congonhas, fizemos uma seleção de 12 fotografias antigas que mostram como desde sua inauguração o aeroporto está no coração dos paulistanos. São cenas externas, das pistas, do café que tinha uma vista espetacular, etc. Desfrute!

Tem alguma lembrança ou história do Aeroporto de Congonhas para compartilhar conosco ? Deixe seu comentário!