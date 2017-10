Casas Demolidas – Alameda Eduardo Prado 499 a 511

Já comentei várias vezes aqui no São Paulo Antiga que não é raro eu fotografar alguma casa e depois esquecer de publicar. A base de dados aqui é muito grande e com o surgimento de outras pautas todos os dias, mesmo com o meu controle, há algumas que ficam ˝perdidas no estoque˝ de fotos.

Estes dois sobrados que apresento aqui são um exemplo:

Localizados nos números 499 a 511 da Alameda Eduardo Prado, em Campos Elíseos, estes imóveis foram fotografados por mim já há bastante tempo, em 2012. Na ocasião, já estavam nesta situação, parcialmente demolidos.

Apesar disso, eram duas residências muito interessantes e que ainda poderiam receber alguma reforma ou mesmo restauração pois, especialmente no caso da esquerda excetuando-se o telhado quase todos os itens originais estavam ainda mantidos.

Mesmo assim, em 2013, depois de alguns anos à venda, ambos os imóveis foram vendidos e pouco tempo depois colocados abaixo. No ano seguinte, em 2014, surgiram dois galpões comerciais na área das casas demolidas.

É uma pena que isso tenha ocorrido, mas ao menos temos nossos registros para a posteridade.

Abaixo mais fotografias (clique para ampliar):

Foto 1 – Crédito: Google Street View