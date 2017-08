Os cofres de depósito noturno do centro de São Paulo

Caminhando pelo centro de São Paulo, principalmente pelas ruas São Bento e 15 de novembro, é possível observar alguns cofres instalados na parede externa de alguns dos edifícios. São os cofres para depósitos noturnos.

Estes cofres começaram a surgir em São Paulo nos primeiros anos do século 20 e por décadas – até bem pouco tempo atrás – eram bastante utilizadas. No início atendiam principalmente a empresários e comerciantes cujos estabelecimentos funcionavam até bem depois do horário de expediente bancário.

A pessoa preparava um envelope (ou até mesmo um malote) e dirigia-se ao cofre do banco em que tinha conta, fazendo o chamado depósito noturno. No dia seguinte um funcionário do banco retira os depósitos por dentro do banco e fazia o crédito nas contas correspondentes.

Em uma segunda fase da utilização dos depósitos noturnos, as empresas de segurança é que passaram a utilizá-los, parando seus carros-fortes diante deles e descarregando os malotes nos cofres. Com o passar dos anos e a modernização das atividades bancárias e financeiras os mecanismos de depósitos noturnos foram caindo em desuso.

Com o tempo muitos dos chamados “recebedores automáticos” foram arrancados das paredes, mas ainda existem vários espalhados pelas principais ruas centrais da cidade. Alguns deles, inclusive, remetem a bancos que nem mais existem.

Fizemos uma seleção deles, confira: