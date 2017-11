A Praça Pedro Lessa no coração da cidade de São Paulo é também conhecida por muitos como a Praça do Correio. Entretanto desde que todo o Anhangabau foi unificado e transformado em um enorme e pouco utilizado boulevard, são poucas as pessoas que identificam a área como uma praça. Todo mundo chama mesmo é de Vale do Anhangabau.

E ali está instalado um interessante monumento: a Diana Caçadora.

Conhecida na mitologia romana como a Deusa da Lua e da Caça, a escultura em bronze foi obra do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e está instalada em dos cantos da Praça Pedro Lessa.

Medindo 2,35m com seu pedestal de cimento, a escultura hoje é um símbolo do descaso do poder público com as esculturas da cidade. O motivo ? É que há vários anos a escultura está mutilada, faltando um de seus braços.

O vandalismo foi atacando a escultura aos poucos. Há um bom tempo atrás apenas a mão foi arrancada e, algum tempo mais tarde, o restante do braço. O resultado é este da foto acima, uma escultura de uma mulher deficiente física.

Perguntada sobre se há uma previsão de restauro e recuperação do braço arrancado, a Secretaria Municipal de Cultura respondeu:

A Diana está entre as prioridades do programa Adote uma Obra Artística. Reconhecemos a necessidade de restaurá-la, contudo, não há previsão para isso. Por ora, buscamos parceiros interessados para poder recuperá-la por meio do programa. A escultura passa, assim como todas as obras de arte em áreas públicas, por limpeza regular dentro do cronograma de manutenção.

Fica difícil aceitar que a maior e mais rica cidade da América Latina não tem verba para reparar um braço de bronze de uma estátua. Enquanto não recebe o devido restauro, resta a pobre Diana pensar em um outro adjetivo, pois caçadora será um pouco difícil com uma mão só.

Concluída em 1944 por estudantes do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, a obra Diana Caçadora é uma réplica da escultura homônima do escultor francês Jean-Antoine Houdon. A outras obras do Liceu espalhadas pela capital paulista, entre elas Mercúrio em Repouso que se encontra na Praça da República.