Dicionário de Ruas tem visual renovado

Uma das mais importantes ferramentas de pesquisa histórica de São Paulo e bastante utilizada aqui pelo São Paulo Antiga para montar suas pesquisas está de cara nova: O site ˝Dicionário de Ruas˝

No ar desde 2003, o site é uma extensão do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo e disponibiliza através da internet informações a respeito do nome oficial dos logradouros públicos paulistanos.

O endereço eletrônico foi uma evolução do serviço que já era disponibilizado pelo arquivo no passado, através da tradicional pesquisa presencial. Trata-se de um instrumento bastante útil não somente para pesquisadores e historiadores, como também para estudantes, curiosos e pessoas interessadas em saber mais sobre sua cidade e seu bairro.

A atualização do visual foi bastante ampla e entre as novidades o serviço passa a contar com a visualização do mapa (Google Maps) do logradouro pesquisado.

Não conhece ainda o Dicionário de Ruas ? Então acesse o site e pesquise um pouco sobre sua rua e locais que despertam sua curiosidade!

https://dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/