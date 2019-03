Via que liga a Rua da Consolação a Praça Ramos de Azevedo, a Xavier de Toledo é uma das ruas mais movimentadas e agitadas do centro paulistano e também endereço de muitos edifícios antigos, como este a seguir:

Localizado nos números 150 a 156 o prédio é uma das mais antigas edificações desta rua paulistana.

Construído na década de 1920 o edifício tem 5 andares e foi projetado para servir de condomínio residencial. Por longos anos serviu a este propósito até que em meados dos anos 1950 a edificação passou a funcionar de maneira mista com moradia e também estabelecimentos como escritórios e até um curso de ensino “madureza” e ginasial funcionaram por ali.

A decadência do imóvel começou no início dos anos 1990 e acentuou-se nos anos 2000. Com o passar dos anos ele foi completamente fechado passando a ter apenas atividades comerciais em seu piso térreo. Por alguns anos funcionou uma franquia da Casa do Pão de Queijo e nos últimos anos uma lanchonete e outros dois pequenos comércios dividem o espaço.

Algumas vezes o edifício foi ocupado por movimentos de moradia mas no momento encontra-se vazio.

Apesar da fachada estar bastante suja e escurecida com a poluição intensa de ônibus e outros veículos que por ali circulam o estado de conservação do imóvel está muito bom, com suas janelas originais em madeira preservadas.

Um prédio como esse em pleno centro da capital paulistana não deveria estar fechado, sendo que poderia ser transformado em hotel, escritórios ou mesmo moradia. Será que um dia veremos estas belas janelas abertas novamente ?

Veja mais fotos deste edifício (clique na miniatura para ampliar):