Edifício Abandonado – Rua do Carmo, 93

Localizado no número 93 da Rua do Carmo, região da Sé, este enorme edifício de 23 andares está abandonado há anos, bem próximo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

É praticamente um monumento dedicado ao abandono e a deterioração de imóveis da região central de São Paulo. O prédio foi largado semi acabado com centenas de barras de ferro expostas como se fosse uma espécie de “obra de arte conceitual”. Algumas de suas paredes foram fechadas com blocos e outras ainda estão abertas.

Obtivemos informações desencontradas sobre este imóvel, sendo alguns vizinhos a construção dizendo que o mesmo foi projetado para ser um edifício garagem.No térreo aparentemente funciona um estacionamento de veículos, mas encontrava-se fechado no dia que passamos para fotografar o imóvel.

Em um cidade que falta habitação, causa indignação ver um edifício desta magnitude se deteriorando cada vez mais. Até quando ?

Veja outras fotos deste edifício (clique na imagem para ampliar):

