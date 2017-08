Edifício – Rua Florêncio de Abreu, 327

Atenção: Este artigo foi atualizado em 16/08/2017!

Depois de muitos anos em uma situação de completo abandono, temos a felicidade de divulgar que o edifício foi completamente restaurado:

Este antigo edifício de três andares da Rua Florêncio de Abreu, chama a atenção pelo fato de possuir uma arquitetura bastante singular e rica em detalhes. É realmente gratificante saber que ao invés de ser descaracterizado ele voltou a sua plenitude.

Nossos parabéns ao proprietário!

Veja abaixo mais duas imagens do edifício:

Abaixo o texto de 2010 com as fotos do edifício antes da restauração:

Apesar disso, mesmo estando de ocupado no térreo por uma loja, seus andares superiores estão todos vazios e a construção encontra-se em um razoável estado de abandono.

É possível ver pedaços da fachada prestes a cairem devido a péssima conservação, o que pode eventualmente causar acidentes com as pessoas que transitam na rua, uma vez que trata-se de uma região com alto número de pessoas caminhando.

Não é raro encontrarmos edifícios nesta situação, ocupados no piso inferior e completamente vazios nos demais. Uma restauração rapidamente poderia atrair interessados em morar ou manter escritórios em local tão aprazível. Bem próximo deste edifício está a Casa da Bóia, exemplo de como é possível aliar o comércio ao bom gosto.

Confira outras fotos deste edifício (clique na foto para ampliar):