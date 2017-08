Edifício – Rua Xavier de Toledo, 150/156

Este lindo edifício da Rua Cel. Xavier de Toledo, no centro, é com certeza um dos mais antigos (se não for ele o mais antigo) desta rua.

É um edifício não muito alto, com cinco andares e que cuja construção é típica do início do século XX. Entretanto, o prédio está fechado há muitos anos, sendo ocupado apenas na porção térrea da construção por pequenos estabelecimentos comerciais.

Qual será a razão para este prédio tão bonito (e já histórico) estar fechado há tanto tempo ? A localização é ótima, pois está em uma avenida servida por dezenas de linhas de ônibus e diante das escadarias da estação Anhangabaú do Metrô. Isto sem contar que está bastante próximo de nosso magnífico Teatro Municipal. A estrutura também é ótima, e por ser uma construção antiga, trata-se de um prédio bastante robusto.

Um prédio como este, recuperado, poderia rapidamente ser vendido ou locado. Tanto para fins residenciais, como para fins comerciais. Notamos, no lado direito do prédio, uma discreta placa de venda do imóvel. Vamos torcer para que o prédio ganhe um novo dono, ou pelo menos um novo rumo.

Veja mais fotos do prédio (clique para ampliar):