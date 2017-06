O escritor e jornalista inglês George Orwell tinha uma frase célebre e muito realista: “A história é escrita pelos vencedores”. Essa máxima me veio a mente quando deparei com a história de uma escola, hoje quase completamente desconhecida pelos paulistanos, cujo nome é associado com outra instituição: Dante Alighieri.

Quando ouvimos esse nome, rapidamente lembramos da famosa e reputada instituição que está há mais de um século é referência do ensino de nossa cidade. Porém, até 1911, este nome era de uma pequena escola do bairro do Brás.

Inaugurada em 1902(*), a Escola Dante Alighieri foi a primeira instituição de ensino a utilizar o nome do escritor e poeta florentino.

Seu fundador, Professor Luigi Basile, foi um imigrante italiano, natural de Cosença que veio para o Brasil nos derradeiros anos do século 19. Ao chegar por aqui Basile escolheu o bairro do Brás para abrir seu colégio.

A Escola Dante Alighieri logo conseguiu um lugar de muito destaque na cidade, especialmente entre os imigrantes italianos, que enxergavam na escola do Professor Basile o local ideal para que seus filhos estudassem, conciliando o aprendizado do Brasil com as tradições de suas origens italianas.

Localizada na rua Monsenhor Andrade esquina com a rua Assunção, a escola permaneceu neste endereço até 1911. Seria neste mesmo ano que a escola passaria por grandes mudanças.

Já com sua saúde bastante debilitada por conta da idade, Luigi Basile decidiu vender seus direitos sobre o nome Dante Alighieri ao Professor Rodolfo Camurri. Naquele mesmo ano, em agosto, surgiria o novo Colégio Dante Alighieri, na área que outrora foi a Chácara Dieberger, na atual Alameda Jaú.

Apesar da venda do nome, a escola fundada pelo Professor Basile não encerrou suas atividades. Mudou-se para um endereço menor, na rua do Gasômetro, onde adotou o nome de Instituto Basile. Seu fundador faleceria no ano seguinte, em 1912.

Com esta nova denominação, a escola permaneceria na ativa por algumas décadas, apenas mudando de endereço mais uma vez, indo para a rua do Seminário, no centro.

Ao longo dos anos a história da velha Escola Dante Alighieri do Professor Luigi Basile cairia em completo esquecimento pelos paulistanos.

Felizmente o imóvel que foi sede da antiga escola foi preservado e está até hoje praticamente intacto. Apenas algumas alterações são notadas, como a mudança das janelas originais por outras menores.

O São Paulo Antiga entrou em contato com o Colégio Dante Alighieri questionando se há algum histórico dessa transação entre as duas instituições. Até o fechamento desta matéria não recebemos qualquer retorno.

(*) A data 1902 baseia-se em testemunho oral. Não foi possível obter documentação que comprova a data como a de fundação.

(**) Bibliografia consultada: Belenzinho 1910, Jacob Penteado – pp 64 a 70

Veja mais fotos do imóvel que abrigou a extinta escola: