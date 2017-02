Esculturas do Parque da Luz desapareceram

Quando se trata de vandalismo e descaso com o patrimônio público em São Paulo, nada é tão ruim que não se pode piorar, não é mesmo ? Pois isso nós comprovamos de perto, após uma denúncia enviada por um de nossos leitores, frequentador do Parque da Luz, no centro de São Paulo.

Observe a foto abaixo, tirada no último dia 15 de novembro. Algo chama a sua atenção ?

A primeira vista, parece que não há nada demais. O problema, na verdade, é o que está faltando na foto. Observe agora a imagem abaixo, com um plano aberto do lago do Parque da Luz:

Ao redor do lago do parque, oito estátuas faziam complemento a beleza paisagística do local, instaladas no final do século 19 a pedido do então presidente da província de São Paulo, João Teodoro.

Porque eu escrevi “faziam complemento”? Ora, por uma razão muito simples! Elas não estão mais lá…

Ao menos desde a primeira quinzena de outubro o parque está sem as famosas estátuas, que representam as estações do ano. Apesar disso, poucos foram os que notaram suas ausências.

No parque, a ordem parece ser desconversar quando o assunto são as estátuas. Ao visitarmos o local no último feriado da proclamação da república, indagamos a um dos seguranças a ausência das esculturas.

Um deles além de negar a informação(!), ainda passou a nos seguir, para tentar coibir que tirássemos fotos. Ao sacarmos a câmera o segurança de forma truculenta veio dizer que “é proibido filmar e fotografar”, o que abre um interessante paradoxo… no Parque da Luz é claramente tolerada e permitida a prostituição, que ocorre todos os dias, mas se você quer tirar uma foto ou filmar, ai não pode. Coisas do Brasil….

Mesmo proibidos, saímos do Parque pelo lado da Estação da Luz, demos a volta e entramos pelo outro lado, quando foi possível fotografar a ausência das estátuas.

Para apurar o ocorrido, já que o boato nas alamedas do parque é que as estátuas haviam sido roubadas, ligamos no telefone da administração. Um homem, que identificou-se apenas como Raimundo, disse que as mesmas estavam sendo restauradas no DPH, não dando mais nenhuma informação adicional.

Entramos em contato tanto com a Subprefeitura Sé quanto com o DPH para saber a história real e o paradeiro das estátuas. O Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) respondeu a nossa reportagem, que transcrevemos abaixo:

“A Secretaria Municipal de Cultura informa que houve um caso de vandalismo que danificou as oito obras do Parque da Luz. Para preservá-las, o Departamento do Patrimônio Histórico armazenará estas obras em local seguro até que seja viabilizada a restauração das mesmas.”

Então estamos combinados… Entraram no parque, que tem segurança, e vandalizaram não uma, mas oito!! estátuas. Quando isso ocorreu ? Está ocorrendo alguma investigação ? Como isso pode acontecer ? Sabe-se lá quando estas estátuas serão restauradas e devolvidas ao parque. Uma lástima.

Parece que os seguranças do parque estão mais preocupados em proibir fotografias e filmagens no local do que proteger o mais antigo jardim público de São Paulo.

É meus caros paulistanos, o ocaso da gestão municipal ainda dá muitos frutos. Pena que todos são frutos podres… o último a sair, apague a luz (se ela não tiver sido roubada).