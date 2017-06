O Trem! Este excelente meio de transporte coletivo que São Paulo e o Brasil, mesmo sabendo de suas vantagens, deram as costas pra valer na segunda metade do século 20. Sempre que escrevo sobre alguma estação desativada ou demolida, tenho um misto de indignação e descrença em nossas autoridades, sempre tão desatentas as verdadeiras necessidades da população.

E não é diferente quando nos lembramos que a segunda maior cidade paulista, Guarulhos, já teve seu ramal ferroviário. E é da principal parada deste município que vou abordar aqui: A Estação Guarulhos.

Embora não fosse a enorme cidade que é hoje, Guarulhos já tinha certa relevância. A região de Vila Galvão já oferecia aos paulistanos um excelente refúgio “interiorano” para os finais de semana e a região de Cumbica servia de excelente área para treinamentos militares, como mostra a foto abaixo:

Como a região prometia desenvolver-se ainda mais um ramal do Tramway da Cantareira, que partia da estação paulistana do Areal seguiria até o centro de Guarulhos, passando pelas futuras estações de Vila Galvão, Torres Tibagy, Gopouva e Vila Augusta também naquele município. Posteriomente ainda seria construída mais uma estação, a da Base Aérea de Cumbica.

E foi na manhã do dia 4 de fevereiro de 1915, com muita pompa e presença de diversas autoridades, que deu-se a inauguração da Estação Guarulhos do Trem da Cantareira. Em trem expresso que saiu da estação Mercado em São Paulo estava o prefeito paulistano Washington Luís, diversas autoridades municipais e estaduais, além do Dr. Torres Tibagy, engenheiro chefe do Tramway da Cantareira. Na outra extremidade da linha férrea aguardavam na plataforma da estação diversas personalidades guarulhenses além do prefeito de Guarulhos, Gabriel José Antonio e do presidente da câmara municipal daquela cidade, Felício Marcondes.

A Estação de Guarulhos serviria para trazer um grande desenvolvimento para a cidade, cuja ligação com a capital ficava mais ágil, proporcionando em 1931 a inauguração do Hospital Padre Bento na região de guarulhense de Gopouva.

Apesar de todos estes benefícios trazidos pela linha o ramal de Guarulhos duraria apenas 5 décadas. O principal motivo para a extinção da linha seria seu déficit, que existia desde a inauguração do serviço. Em 1963, dois anos antes do fim, o prejuízo do Trem da Cantareira foi de 328 milhões de cruzeiros.

O prenúncio do fim definitivo do tramway se daria em novembro de 1964 com a extinção da Estação do Areal. A partir dai o tráfego do trem se dava entre Guarulhos e a Estação Tucuruvi. E o final deste ramal se daria no ano seguinte, em 31 de maio de 1965, cinquenta anos após sua abertura.

Mesmo sendo deficitário, ultrapassado e bastante lento, o ramal de Guarulhos ainda possuía muitos adeptos, que protestaram contra seu fim. Mesmo assim, seu fim foi inevitável. Os funcionários da ferrovia foram todos realocados e nos últimos dias de vida da linha eles fizeram uma faixa em agradecimento a população com os seguintes dizeres: “Os funcionários do Trenzinho da Cantareira desejam ao comércio e ao povo em geral muitas felicidades, por um adeus saudoso de despedida do velho e inesquecível trenzinho”.

Era o fim da linha para o Tramway da Cantareira.

A ESTAÇÃO DE GUARULHOS HOJE:

Enquanto quase a totalidade das estações paulistanas foram destruídas, a Estação de Guarulhos sobrevive até os dias hoje. Apesar disso, está pouco descaracterizada da época que servia de como plataforma de embarque, uma vez que nos quase 50 anos que se passaram desde sua desativação, a velha estação já serviu para diversas atividades, entre elas uma escola municipal. O local hoje é a praça IV Centenário (referência aos 400 anos de Guarulhos).

Na praça além da estação, de madeira, existe um anexo em alvenaria onde por muitos anos funcionou o Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos, atualmente funciona ali uma unidade da Guarda Civil Metropolitana. Quando a praça foi remodelada, um trem foi instalado no local (foto abaixo) mas ele não tem qualquer relação com o extinto Tramway da Cantareira (saiba a história desta locomotiva clicando aqui).

Na véspera de celebrar 100 anos da inauguração da Estação de Guarulhos, em 2015, o município vizinho da capital paulista vive uma ironia: Os principais candidatos a deputado da cidade em 2014 (um deles foi inclusive eleito) usaram como tema de campanha eleitoral a volta do trem para Guarulhos. Não teria sido melhor em 1965 ter se modernizado e eletrificado a linha, servindo a população tanto desta cidade como dos bairros da zona norte de São Paulo? Parece que planejar o futuro nunca foi uma grande habilidade de nossos governantes.

Veja mais fotos da Estação Guarulhos atualmente (clique na imagem para ampliar):



Saiba mais sobre o Trem da Cantareira:

Você chegou a utilizar este trem, tanto em São Paulo quanto em Guarulhos ? Tem alguma foto ou recordação ? Deixe um comentário.