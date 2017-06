Praça Cidade de Milão. O nome para quem não conhece o local impressiona, afinal, dar o nome de uma das mais elegantes cidades da Europa a uma praça em São Paulo não deve ser por acaso. No entanto uma rápida visita ao local, localizado em Moema bem atrás do Parque do Ibirapuera, é suficiente para nos depararmos com uma triste realidade. Apesar da praça ser bem cuidada, a Fonte Milão que está localizada neste mesmo local está desativada e sofre com o abandono. Mas antes de falar sobre isso, vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem desta praça e de sua fonte.

HISTÓRIA:

Há quase 50 anos atrás, em março de 1962, através de um acordo entre as prefeituras de São Paulo e Milão, ambas as cidades declararam-se por decreto como “gêmeas”. E, através deste decreto em comum, as duas cidades iniciaram uma série de ações com o objetivo de estreitarem ainda mais seus laços. O primeiro gesto, ainda no primeiro semestre, partiu da “irmã” italiana com a inauguração do Largo Brasilia, uma bela e arborizada praça em um bairro requintado da cidade.

O gesto paulistano de retribuição viria poucos meses depois em outubro do mesmo ano, quando na ocasião da visita do prefeito milanês, Gino Cassini, à cidade foi inaugurada uma praça como o nome Praça Cidade de Milão. O ato foi muito noticiado à época pelos grandes jornais paulistanos e a visita de Cassini bastante festejada pela grande comunidade italiana de São Paulo.

Na ocasião da inauguração da praça o prefeito de São Paulo, Prestes Maia, ainda anunciou a inauguração no local da Fonte Milão que viria a ser um grande monumento para unir definitivamente as cidades “irmãs”. A obra consistiria em uma réplica, em tamanho dobrado, das famosas esculturas de Michelangelo para o túmulo dos Médicis em Florença. Ao centro, o monumento seria adornado com os brasões de São Paulo e Milão.

Apesar da praça ter sido inaugurada em 1962, o monumento só foi instalado no local quase uma década depois em 1971.

CONSTANTES RESTAURAÇÕES:

De 1971 até os dias atuais a praça e especialmente a Fonte Milão, alternaram altos e baixos. Como parece ser uma praxe nos monumentos em São Paulo, os mesmos são inaugurados e depois deixados à própria sorte, deteriorand0-se rapidamente. Ao invés de gastar menos com a constante manutenção e limpeza das obras em logradouros públicos, esperam elas ficarem completamente deterioradas para se fazer alguma coisa. Gastando-se assim, muito mais.

Assim sendo, menos de duas décadas depois da instalação da Fonte Milão, foi necessária uma primeira e ampla restauração, com recursos oriundos da iniciativa privada, no ano de 1988 durante a gestão da então prefeita Luíza Erundina.

No entanto, o monumento seria deixado à própria sorte novamente e iria necessitar de uma nova restauração mais recentemente em 2004. Neste novo restauro, foram gastos (segundo o jornal O Estado de S. Paulo) aproximadamente R$450mil com a total recuperação dos sistemas elétricos e hidráulicos, como também a restauração do conjunto de esculturas. A reforma foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Italiano de Cultura, que entrou com parte do capital.

A FONTE E A PRAÇA, HOJE:

Passado apenas 7 anos da segunda restauração da fonte, ela está mais uma vez largada à própria sorte. A constante e notada ausência de guardas civis nos monumentos paulistanos fez com que novamente o vandalismo entrasse em ação. A vítima ? A Fonte Milão.

Todos os instrumentos que são necessários para manter a fonte em constante funcionamento (bicos, motores, bombas) foram roubados. Assim, tal qual a abandonadíssima Fonte Monumental na região central de São Paulo, esta é mais uma “fonte seca”, ou seja, que não está funcionando.

É triste saber que entre os paulistanos há os que são vândalos e depredam o patrimônio público. Mas também é revoltante saber que isso acontece porque o poder público (leia-se prefeitura) é incapaz de destinar um ou dois guardas civis para proteger o monumento. Os gastos com as constantes restaurações com toda certeza superam o gasto de se manter oficiais por ali.

Mas isso é querer muito. Monumentos preservados ? Fontes funcionando ? Chafarizes jorrando água ? Isso parece que é possível em qualquer cidade do mundo, exceto em São Paulo.

Veja mais fotos da Fonte Milão (clique na miniatura para ampliar):

Achou pouco ? Conheça outros exemplos de abandono do patrimônio público em São Paulo:

Confira a praça através de nosso mapa:



Visualizar São Paulo Antiga em um mapa maior